У шоколадный сукні з голою спиною: Ребекка Фергюсон на прем’єрі фільму "Гострі картузи"

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон відвідала презентацію повнометражного фільму «Гострі картузи: Безсмертний», який є продовженням британського телесеріалу «Гострі картузи» (2013-2022), у якому головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Фергюсон, як любителька нестандартного вбрання, обрала цього разу шоколадну сукню від Olivier Theyskens лаконічного дизайну. У вбрання був галтер, американська пройма та гола спина.

Акторка доповнила лук дуже довгим шарфом, яким кілька разів огорнула шию, але він всерівно волочився червоною доріжкою. Також Фергюсон зробила яскравий макіяж з винною помадою і зробила засічку, у якій було виконане плетіння.

Ранше презентація фільму відбулася у британському місті Бірмінгемі, де відбувається історія серіалу. Акторка тоді вийшла до фотографів у золотій сукні на тонких бретельках, яка була виконана із дуже незвичної блискучої тканини з ефектом пом’ятості. Сукня була від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2026.