У шортах і бюстгальтері: Крістен Стюарт вийшла у світ у новому провокаційному луку

Акторка Крістен Стюарт, як амбасадорка бренду Chanel, відвідала званий обід у Лос-Анджелесі, організований маркою в готелі Beverly Hills. Зірка знову справила враження своїм сміливим луком, оскільки з'явилася перед камерами в білих шортах, що нагадують чоловічу спідню білизну, та двокольоровому ліфчику.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Також Стюарт накинула на верх прозору блузку з довгими рукавами та ґудзиками й взула чорні черевики на платформі.

Доповнила лук акторка прикрасами від Alex Streeter, лаконічним макіяжем та недбалою зачіскою.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

А ще кількома днями раніше Крістен Стюарт викликала фурор на червоній доріжці в Беверлі-Гіллз, оскільки прийшла на прем'єру фільму Love Lies Bleeding ("Кохання, брехня та кровопролиття") в образі від українського бренду Bettter, заснованого дизайнеркою Юлією Пеліпас 2020 року.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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