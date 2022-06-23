У шортах і футболці: Лану Дель Рей, яка змінилася до невпізнанності, сфотографували на шопінгу

У шортах і футболці: Лану Дель Рей, яка змінилася до невпізнанності, сфотографували на шопінгу

Американську співачку Лану Дель Рей, що прославилася в середині двохтисячних своїми меланхолійними піснями, помітили у Лос-Анджелесі.

Зірка дуже рідко з'являється на публіці або потрапляє під приціл папараці, тому її вихід на прогулянку став для шанувальників сюрпризом. Лана обрала для спекотного дня в Каліфорнії просту помаранчеву футболку, білі шорти та звичайні ляпанці. Волосся співачка розплутала, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Лана Дель Рей / Фото: Getty Images

Разом із подругами знаменитість зайшла до кількох магазинів та сходила по каву. Але зазначимо, що останнім часом Дель Рей дуже змінилася і явно набрала у вазі.

Лана Дель Рей / Фото: Getty Images

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