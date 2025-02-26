У шортах та оксамитовому блейзері: Джесіка Честейн відвідала показ Дому Gucci

У Мілані 25 лютого стартував Тиждень моди, який триватиме до 3 березня.

У межах цього заходу відбувся показ бренду Gucci, який презентував гостям колекцію жіночого одягу на сезон осінь-зима 2025-2026.

Традиційно гостею заходу стала акторка Джесіка Честейн, оскільки вона є давньою клієнткою, подругою та амбасадоркою бренду. Джесіка одягла на захід вбрання чорного кольору, яке складалося з оксамитового блейзера, усипаного стразами, шортів та прозорої блузи. Вбрання акторка доповнила чоботами-трубами, сонцезахисними окулярами, а також культовою сумкою з бамбуковою ручкою Gucci Bamboo 1947 року.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Також образ від Gucci, але більш гламурний, вона носила на червоній доріжці кінофестивалю в Берліні, коли відвідала прем'єру фільму "Сни" (Dreams), в якому зіграла головну роль. Тоді акторка була у сукні відтінку рожевого золота, яку доповнила накидкою.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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