У шортах та з улюбленою сумкою: Джіджі Хадід сходила з подругою на морозиво

Зірка не морить себе голодом та вже відкрила сезон морозива.

Американську супермодель Джіджі Хадід помітили у Нью-Йорку з подругою Лією Маккарті — Instagram-блогеркою. Дівчата приїхали до престижного району Нохо на мустангу Лії, а потім пішли за морозивом.

Джіджі Хадід і Лія Маккарті / Фото: Getty Images

На Джіджі того дня були джинсові шорти з необробленим краєм, кроптоп та смугаста сорочка. Також дівчина одягла сонцезахисні окуляри, кепку та кросівки від бренду Adidas.

У руці супермоделі була її улюблена квадратна сумка з короткою ручкою від бренду Loro Piana, з якою її досить часто бачать. Таких аксесуарів у неї кілька різних відтінків. Вартість такого аксесуару не маленька і зараз складає 1975 доларів.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Читайте також: