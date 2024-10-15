У шортах-трусах і трендовому кольорі осені: модель Барбара Палвін під прицілом папараці

Угорська топмодель Барбара Палвін потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Дівчину сфотографували у Брукліні.

Барбара продемонструвала свої стрункі ноги в дуже екстравагантному вбранні, оскільки одягла чорне боді із шортами-трусами, які поєднала з капроновими колготками.

Також на ній була шкіряна вінтажна куртка від бренду Magda Butrym найтрендовішого відтінку цієї осені — винного.

Також відома модель доповнила образ лоферами на підборах від Magda Butrym та сумкою-шопером. Волосся вона розпустила і уклала у легкі локони, на очі Барбара одягла стильні сонцезахисні окуляри та зробила ніжний макіяж на обличчі.

Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Барбара прославилася як одна з моделей Victoria's Secret. Дівчина була "ангелом" бренду і на своїй сторінці анонсувала повернення до проєкту.

Річ у тому, що бренд білизни готується до свого довгоочікуваного повернення — вперше від 2018 року відбудеться дефіле Victoria's Secret, в якому, як вже відомо, візьмуть участь Джіджі Хадід, Тайра Бенкс, Тейлор Гілл, Палома Ельзессер і Адріана Ліма.

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