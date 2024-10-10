У шортах-трусах та на шпильках: топмодель Ізабель Гулар сходила на баскетбол

Модель активно та цікаво проводить час в Абу-Дабі.

39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла до Абу-Дабі, столиці ОАЕ, де вже встигла відвідати баскетбольний матч NBA. На гру модель одягла чорний тотал-лук.

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На баскетбольному полі вона позувала у чорному топі з коміром та шортах-трусах, трендовій шкіряній куртці у ретростилі, а також у високих чоботях на шпильках. Свій образ Ізабель доповнила чорними сонцезахисними окулярами та високим кінським хвостом.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Також бразилійка встигла відвідати і художній музей – Лувр Абу-Дабі, куди прийшла також у чорному образі – блузці, штанах та накидці з рюшем.

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Нагадаємо, раніше елегантна Ізабель Гулар вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого став Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюст'є зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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