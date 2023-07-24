У шортах з пушком та в сітчастих колготках: Гайді Клум у яскравому вбранні з'явилася з чоловіком у Берліні

Німецьку супермодель та телеведучу Гайді Клум сфотографували папараці, коли вона йшла зі своїм чоловіком Томом Кауліцем вулицею у Берліні. Пара трималася за руки і була досить яскраво одягнена.

Вони відвідали разом Christopher Street Day — це щорічний масштабний захід, що проводиться на захист прав людей, а також проти дискримінації та ізоляції представників ЛГБТК+ спільноти. Група Tokio Hotel, учасниками якої є брати Том та Білл Кауліц, виступала на цій події.

На Гайді того дня були джинсові мінішорти з оздобленням блакитним пушком, які вона поєднала з сітчастими колготками та босоніжками на платформах. Також модель одягла водолазку в леопардовий принт, синій бомбер та завершила лаук рожевою сумкою. На обличчі у Клум був дуже яскравий макіяж з рожевими рум'янами та блискучими тінями.

Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Getty Images

Том же одягнув вільні смугасті джинси, білу майку та сорочку м'ятного відтінку. На ногах у нього були лофери Gucci, а на руці культовий браслет The Love Bracelet від Cartier.

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова очолила українську колону Pride in London – щорічного ЛГБТК+ фестивалю у Лондоні. Українська суперзірка йшла попереду колони у блискучому костюмі, який для неї створив бренд Mü production та з мечем у руках.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Оля Полякова / Фото: Getty Images

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