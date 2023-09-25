У шортах, жакеті та на високих підборах: Джулія Робертс відвідала показ Gucci у Мілані

Відома акторка підкреслила стрункі ноги елегантним мінівбранням.
Голлівудська акторка та лауреатка "Оскара" Джулія Робертс прибула до Мілана, щоб відвідати Тиждень моди. Зірка з'явилася на показі нової колекції весна-літо 2024 року Модного дому Gucci в елегантному, і трохи навіяному стилістикою 90-х, образі.
На Джулії був сірий костюм із класичного жакета та широких шортів вище колін, які імітували мініспідницю.
Вбрання акторка доповнила сірим трикотажним поло та елегантними чорними снігбеками на підборах та із золотою фурнітурою.
Також вона зробила об'ємне укладання, лаконічний макіяж та синій манікюр. У вухах суперзірки були великі сережки.
До речі маскулінні костюми жінка просто обожнює. Одним із найвідоміших образів подібного стилю був той, який вона одягла 1990 року на "Золотий глобус".
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