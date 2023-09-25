У шортах, жакеті та на високих підборах: Джулія Робертс відвідала показ Gucci у Мілані

Голлівудська акторка та лауреатка "Оскара" Джулія Робертс прибула до Мілана, щоб відвідати Тиждень моди. Зірка з'явилася на показі нової колекції весна-літо 2024 року Модного дому Gucci в елегантному, і трохи навіяному стилістикою 90-х, образі.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

На Джулії був сірий костюм із класичного жакета та широких шортів вище колін, які імітували мініспідницю.

Вбрання акторка доповнила сірим трикотажним поло та елегантними чорними снігбеками на підборах та із золотою фурнітурою.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Також вона зробила об'ємне укладання, лаконічний макіяж та синій манікюр. У вухах суперзірки були великі сережки.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

До речі маскулінні костюми жінка просто обожнює. Одним із найвідоміших образів подібного стилю був той, який вона одягла 1990 року на "Золотий глобус".

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

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