У шовковій блузі та вузьких штанах: зірка "Американського пирога" з'явилася на презентації книжки

Акторка знову трохи стурбувала через свою худорлявість.
Тара Рід, яка прославилася наприкінці 90-х років завдяки молодіжній комедії "Американський пиріг", рідкісна гостя на світських заходах, але 15 жовтня відвідала вечірку в Каліфорнії. Вона з'явилася на червоній доріжці, присвяченій презентації книжки. Захід відбувся у ресторані.
Тара позувала перед фотографами в шовковій блузі шоколадного кольору, яку носила в поєднанні зі шкіряними обтислими штанами і ботильйонами на підборах.
Доповнювали образ також кілька прикрас: годинник на зап'ясті, ланцюжки з підвісками, а також кілька каблучок та браслет із камінням. Волосся акторка розпустила та зробила на обличчі досить яскравий макіяж.
Проте Тара знову стурбувала своєю фігурою. Через втрату ваги їй раніше неодноразово приписували розлади харчової поведінки. Наприклад, під час святкування свого дня народження акторка з'явилася у мінісукні і трохи налякала худорлявістю.
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