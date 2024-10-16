У шовковій блузі та вузьких штанах: зірка "Американського пирога" з'явилася на презентації книжки

Акторка знову трохи стурбувала через свою худорлявість.

Тара Рід, яка прославилася наприкінці 90-х років завдяки молодіжній комедії "Американський пиріг", рідкісна гостя на світських заходах, але 15 жовтня відвідала вечірку в Каліфорнії. Вона з'явилася на червоній доріжці, присвяченій презентації книжки. Захід відбувся у ресторані.

Тара позувала перед фотографами в шовковій блузі шоколадного кольору, яку носила в поєднанні зі шкіряними обтислими штанами і ботильйонами на підборах.

Доповнювали образ також кілька прикрас: годинник на зап'ясті, ланцюжки з підвісками, а також кілька каблучок та браслет із камінням. Волосся акторка розпустила та зробила на обличчі досить яскравий макіяж.

Тара Рід / Фото: Getty Images

Проте Тара знову стурбувала своєю фігурою. Через втрату ваги їй раніше неодноразово приписували розлади харчової поведінки. Наприклад, під час святкування свого дня народження акторка з'явилася у мінісукні і трохи налякала худорлявістю.

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