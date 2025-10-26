- Дата публікації
У шовковій блузі з кейп-накидкою: Джессіка Біл привернула увагу елегантним вбранням
Акторка доповнила свій образ мінімалістичними аксесуарами.
Джессіка Біл — дружина попзірки Джастіна Тімберлейка — з’явилася на церемонії вручення премії Imagemaker Awards журналу InStyle в Лос-Анджелесі. Вона привернула увагу публіки, оскільки обрала не вечірню сукню, а вишуканий образ зі штанами.
Річ у тім, що в образі Біл домінував елегантний шовковий топ ніжного кремового відтінку, у якого був асиметричний крій з помітною довгою накидкою-кейпом, яка спадала на спину. Також Джессіка одягла вільні штани з високим посадженням — подібні останнім часом особливо популярні через свою простоту та зручність. Також вона доповнила образ мінімалістичним клатчем, класичними туфлями й вишуканими прикрасами — вони не відволікали уваги від вбрання.
Зачіска у Біл була простою та елегантною — волосся стилісти їй зібрали в низький хвіст з пасмами, що недбало спадали на один бік обличчя, а макіяж зосереджувався на підкреслених очах і природному сяйві шкіри.
Кейпи дуже популярні серед королівських осіб, а також нещодавно на Тижні моди Меган Маркл прибула на показ Balenciaga в накидці білого кольору. Елегантний образ герцогині викликав фурор і захоплення.