У шовковій блузці і спідниці Chanel: 78-річна ексдружина Елвіса Преслі з онукою відвідала премію

Колишня дружина Елвіса Преслі – Прісцилла Преслі – стала гостею церемонії нагородження премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона з'явилася у компанії своєї онуки – акторки Райлі Кіо, яка була номінована на найкращу жіночу роль за гру у серіалі Daisy Jones & the Six.

Прісцилла Преслі і Райлі Кіо / Фото: Associated Press

Прісцилла мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорну шовкову блузку з V-подібним вирізом і чорну спідницю максі з геометричним принтом від бренду Chanel.

Прісцилла Преслі і Райлі Кіо / Фото: Associated Press

Преслі зробила гарне укладання, макіяж смокі-айс, прикрасила вуха елегантними сережками, а шию – кольє з камінням.

Прісцилла Преслі і Райлі Кіо / Фото: Associated Press

На Райлі була сукня максі з глибоким декольте і прозорою спідницею, прикрашеною перлами і камінням, під якою була коротка чорна спідниця з білими паєтками. Волосся вона зібрала у високий хвіст, прикрасивши його чорним бантом. Лук завершили діамантові сережки.

Прісцилла Преслі і Райлі Кіо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Києві відбулася прем'єра біографічної драми "Прісцилла" від режисерки Софії Копполи. Фільм заснований на реальних подіях, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і я".

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