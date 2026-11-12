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- Шоу-бізнес
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У шовковій блузці з V-подібним декольте і широких штанях: Наомі Воттс дорогою на івент
58-річна акторка у стильному образі зібралася на захід.
Наомі Воттс відвідала захід модного бренду Zimmermann, який відбувся у Нью-Йорку.
Акторка постала там у бежевій шовковій блузці, яка мала V-подібне декольте, золотисту вставку в зоні талії та чорний низ. Її вона скомбінувала з чорними широкими штанями з сатиновим блиском, а на плечі накинула чорний жакет.
Лук зірка доповнила чорною шкіряною сумкою з плетеною фактурою. Її взуття було приховане під довгими холошами штанів. Волосся Наомі зібрала в зачіску з випущеними пасмами біля обличчя, зробила макіяж з акцентом на яскраво-червоній помаді та червоний манікюр, а вуха прикрасила масивними золотистими сережками геометричної форми.
Нагадаємо, Наомі Воттс привернула увагу в ультракороткій жакардовій мінісукні з колекції Balmain осінь-зима 2026.