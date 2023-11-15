У шовковій червоній піжамі: Дженніфер Лопес у домашньому луку позувала біля ялинки

54-річна актриса, співачка і бізнес-леді — Дженніфер Лопес — з'явилася у святковій промокампанії бренду, приуроченій до Різдва, що наближається.

На нових фото Джен позує в червоній шовковій піжамі біля ялинки. Вона зображена в невимушеному домашньому образі. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі – макіяж у природних відтінках.

"Начинаю відчувати свято", — написала під фото Лопес.

Раніше Дженніфер Лопес вже з'являлася у рекламі бренду, але у більш відвертих образах. Наприклад, у мереживному кремовому комплекті з камінням та підв'язками для панчох, а також в атласному пеньюарі.

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Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у мереживній сукні з розрізом до стегна сяяла на гала-концерті. На івенті поп-діва з'явилася у супроводі свого коханого Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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