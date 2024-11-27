У шовковій червоній сукні та в міні з лелітками: Кара Делевінь продемонструвала святкові образи

32-річна англійська модель та акторка Кара Делевінь стала зіркою святкової промокампанії бренду Calvin Klein. На фото вона приміряла образи для різдвяних та новорічних свят.

Кара позувала в довгій червоній сукні з шовку, яку доповнила пітоновими чоботями на підборах. Вартість такої сукні на сайті бренду складає 129 доларів.

instagram.com/calvinklein

instagram.com/calvinklein

А також у короткій чорній сукні, розшитій лелітками, на тонких бретельках, яку поєднувала також із чорними чоботями. А таке вбрання обійдеться охочим його купити в 149 доларів.

instagram.com/calvinklein

instagram.com/calvinklein

Чорний манікюр, макіяж із сяючими тінями та "пляжні" локони завершили святкові луки Кари.

instagram.com/calvinklein

Цікаво, що свого часу візитною карткою Делевінь стали її густі брови – вони буквально перевернули стандарти краси в модній індустрії та натуральні густі брови стали новим трендом.

Нагадаємо, раніше стильна Кара Делевінь з'явилася на світській вечірці — модель відвідала гламурний світський захід бренду L'Oréal, адже вже багато років є послом цього косметичного бренду. Для заходу Кара обрала не сукню, а зручний та стильний костюм від бренду Celine, який був сірого кольору та у смужку.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

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