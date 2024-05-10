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У шовковій максіспідниці та з сумкою Chanel: Ріанну помітили на Мангеттені

У шовковій максіспідниці та з сумкою Chanel: Ріанну помітили на Мангеттені

Ріанна / Фото: Getty Images

Співачка мала стильний вигляд, а новий колір волосся їй дуже личить.

Ріанна зараз проводить час у Нью-Йорку. Днями зірку помітили на Мангеттені, коли вона виходила з готелю та прямувала до свого автомобіля.

Знаменита співачка та підприємниця була одягнена у довгу шовкову спідницю чорного кольору, яку поєднала з худі на блискавці та м'якою пухнастою шубою.

Також зірка одягла сонцезахисні окуляри на очі, зробила макіяж і розпустила своє світле волосся. На плечі у неї висіла сумка від Chanel білого кольору, а яскравим акцентом луку став манікюр червоного кольору.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

Ця її поява на публіці сталася вперше після того, як відбувся бал Met Gala у Метрополітен-музеї. Вона була однією з найочікуваніших зірок заходу, але не змогла його відвідати, оскільки захворіла на грип, про що повідомив інсайдер журналу People.

Також під час заходу Fenty Beauty, на якому вона здивувала шанувальників обтислою бежевою сукнею без бретельок, Ріанна розповіла Extra, що у неї було два варіанти суконь на захід, вона описала їх так: "Дуже просто... порівняно з усім, що я будь-коли робила. Я прийду на вечерю! Привіт Анні Вінтур!".

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