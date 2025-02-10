У шовковій нижній білизні: Розі Гантінгтон-Вайтлі блиснула стрункою фігурою

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — давно співпрацює з брендом Marks & Spencer і регулярно випускає свою іменну колекцію спідньої білизни Rosie Lingerie.

У своєму Instagram модель показала бекстейдж зі зніманнь рекламної компанії.

Розі позувала в шовковому комплекті спідньої білизни з мереживними вставками, який отримав назву Cherry Blossom.

Англійка розпустила волосся, а на обличчі зробила свій фірмовий ніжний макіяж з акцентом на рожеві помаду та рум'яна.

Гантінгтон-Вайтлі має приголомшливий вигляд.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на показі Jean Paul Gaultier – вона повернулася на подіум уперше за останні декілька років. Вона продемонструвала драматичний образ. На ній була чорна прозора сукня максі з оголеними плечима, пікантним декольте та хутряним корсетом. Взута Розі була у чорні босоніжки-гладіатори.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

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