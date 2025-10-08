У шовковій сорочці і бананових штанях: Двейн "Скеля" Джонсон у стильному образі зустрівся з фанатами

Двейн Джонсон / © Getty Images

Двейн «Скеля» Джонсон зустрівся з фанатами в Мексиці з нагоди презентації біографічної драми про спорт «Незламний» (The Smashing Machine), у якій він зіграв головну роль.

Двейн Джонсон

На івенті актор постав у стильному образі. На ньому була чорна шовкова сорочка, половину ґудзиків якої він залишив не застебнутими, і штани бананового кольору.

Вбрання Джонсон скомбінував із чорними туфлями. На обличчі у «Скелі» були його улюблені останнім часом окуляри, на шиї — срібний ланцюжок, а на руках — годинник і перстні.

Про фільм:

Це історія від режисера Бенні Сефді про Марка Керра, відомого як The Smashing Machine («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. У драмі покажуть не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми та боротьбу за себе поза рингом.

В український прокат фільм «Незламний» вийде 9 жовтня.