У шовковій спідниці і корсеті зі стразами: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь продемонструвала ефектний лук

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь опублікувала в Instagram знімки свого нового ефектного образу.

Білявка позувала на мосту у красивому білому корсеті, прикрашеному стразами, зі шнурівкою ззаду. Верх вона скомбінувала з бежевою шовковою спідницею.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Бєлєнь зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж смокі-айс і завершила аутфіт ланцюжком та годинником.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

"2025, у всіх на тебе плани, не підведи!" – підписала знімки Інна.

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь у рожевій мінісукні і мюлях з рожевим пір'ям і на золотих підборах позувала у ванні.

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