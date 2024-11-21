У шовковій спідниці та сорочці: колишню дружину Тома Круза помітили на вулиці у Нью-Йорку

Попри те, що в Нью-Йорку було вчора близько 12 градусів, здається, що акторка все ж одяглася досить легко.

Кеті Голмс — телевізійна та театральна акторка — потрапила під приціл папараці на вулиці в Нью-Йорку, коли йшла на репетицію театральної вистави, в якій зараз грає на Бродвеї.

Зазвичай вона носить простий і зручний одяг, любить міксувати дорогі та демократичні бренди та у повсякденному житті відмовляється від підборів.

У своєму новому образі Голмс поєднала шовкову спідницю, довгу смугасту сорочку і сіру футболку. Образ вона доповнила сумкою від Manu Atelier бежевого кольору, синіми балетками Vibi Venezia та сонцезахисними окулярами. Зачіска у Голмс була трохи скуйовдженою.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Балетки – улюблене взуття акторки. Також вона має червону пару від бренду Le Monde Beryl, яка зроблена з оксамиту.

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