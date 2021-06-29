У шовковій сукні і пітонових ботфортах: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала стильний аутфіт

Олександра Миколюк поповнила гардероб яскравою стильною річчю.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Миколюк — справжня модниця. Вона любить красиво і стильно одягатися. Дівчина похизувалася новим ефектним луком в Instagram, влаштувавши у ньому невеликий фотосет.

Дівчина одягла шовкову червону сукню на тонких бретельках, зав'язках і з розрізами по боках. Талію вона прикрасила золотим поясом-ланцюгом. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Сукню Саша доповнила пітоновими ботфортами на шпильках. Волосся Миколюк розпустила, а на очі одягла стильні окуляри з ланцюжком.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Раніше красуня опублікувала гарячі світлини з відвертої фотосесії, в якій постала топлес.

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