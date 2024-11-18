В шовковій сукні і з червоною помадою: зірка фільму "Гладіатор" у гарному аутфіті позувала на церемонії

Конні Нільсен в елегантному образі total black сяяла на світському заході.
Зірка двох частин фільму "Гладіатор" – 59-річна Конні Нільсен – відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася в The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.
Акторка продемонструвала там елегантний образ total black. На ній була асиметрична сукня з довгим шлейфом і двобортний приталений жакет з атласними лацканами та пікантним декольте. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими слінгбеками з камінням на ремінцях.
Нільсен зробила укладання з локонами і розбавила лук акцентною червоною помадою. У вухах акторки були сережки з діамантами.
Про фільм:
Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.
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