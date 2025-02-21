У шовковій сукні і з гарними локонами: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь знялася у чуттєвій фотосесії

Колишня обраниця Олександра Терена у спокусливому образі постала перед об'єктивом фотокамери.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь знялася у чуттєвій фотосесії і показала найкращі кадри підписникам в Instagram.
Дівчина позувала у фотостудії у шовковій сукні міді у білизняному стилі темно-синього кольору, яку поєднала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Аутфіт Інна доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і бордовим манікюром. На руці у неї була золота каблучка.
Нагадаємо, вчора Інна Бєлєнь заінтригувала підписників світлиною, на якій вона постала з великим букетом тюльпанів. Шанувальники волонтерки підозрюють, що квіти їй подарував новий залицяльник.
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