У шовковій сукні та жакеті зі стразами: 70-річна Кріс Дженнер у гламурному аутфіті приїхала на вечірку
Кріс Дженнер відвідала напередодні Met Gala захід, який влаштувало подружжя Безосів.
Кріс Дженнер відвідала вечірку, яку напередодні Met Gala влаштували мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес-Безос у своїй резиденції у Нью-Йорку. Папараці зазнімкували, як вона йшла за руку зі своїм другом — американським продюсером Девідом Геффеном.
Мати сестер Кардашян-Дженнер мала гламурний вигляд в образі total black. На ній був жакет зі стразами та довга шовкова сукня з високою горловиною. Взута вона була в чорні туфлі-човники і тримала в руці чорний клатч-футляр із плетінням.
У Кріс було стильне укладання, макіяж із нюдовою помадою і чорні окуляри на обличчі. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками, а руки — розкішним годинником із ремінцем з перлин та каблучкою з великим діамантом.
