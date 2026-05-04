Шоу-бізнес
57
1 хв

У шовковій сукні та жакеті зі стразами: 70-річна Кріс Дженнер у гламурному аутфіті приїхала на вечірку

Кріс Дженнер відвідала напередодні Met Gala захід, який влаштувало подружжя Безосів.

Аліна Онопа
Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер відвідала вечірку, яку напередодні Met Gala влаштували мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес-Безос у своїй резиденції у Нью-Йорку. Папараці зазнімкували, як вона йшла за руку зі своїм другом — американським продюсером Девідом Геффеном.

Кріс Дженнер з Девідом Геффеном / © Getty Images

Мати сестер Кардашян-Дженнер мала гламурний вигляд в образі total black. На ній був жакет зі стразами та довга шовкова сукня з високою горловиною. Взута вона була в чорні туфлі-човники і тримала в руці чорний клатч-футляр із плетінням.

У Кріс було стильне укладання, макіяж із нюдовою помадою і чорні окуляри на обличчі. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками, а руки — розкішним годинником із ремінцем з перлин та каблучкою з великим діамантом.

Нагадаємо, Кріс Дженнер розповіла про виховання та родинні пріоритети.

