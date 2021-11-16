У шовковій сукні кольору фуксії: фігуриста Кріссі Метц у яскравому образі вийшла в світ

41-річна акторка у яскравому вбранні сяяла на червоній доріжці церемонії в Лос-Анджелесі.
Учора, 15 листопада, у Лос-Анджелесі відбулася шоста щорічна церемонія премії InStyle Awards. Премію вручають найстильнішим представникам та представницям шоубізнесу та моди. Захід відвідало багато знаменитостей. Серед них була Кріссі Метц.
Акторка з'явилася на червоній доріжці у яскравому образі. На ній була асиметрична сукня кольору фуксії з рюшами на поділі та рукавах.
Вбрання Кріссі поєднала зі сріблястими босоніжками та чорним клатчем-футляром, прикрашеним зеленим камінням.
Волосся зірка уклала в акуратну зачіску, зробила макіяж з акцентом на пишних віях і прикрасила вуха масивними золотистими сережками.
Свій аутфіт Метц завершила рожевим манікюром та педикюром.
Урочисту церемонію відвідали також Міранда Керр, Ніколь Кідман, Зої Кравіц, Різ Візерспун, Кая Гербер із мамою Сінді Кроуфорд.
Читайте також: