Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

У шовковій сукні кольору вершкового масла: Розамунд Пайк в образі Dior прийшла на прем’єру "Ілюзії обману 3"

Британська акторка доєдналася до зіркового касту третього фільму франшизи і зіграла антагоністку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Розамунд Пайк

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк відвідала прем’єру фільму «Ілюзія обману 3» (Now You See Me: Now You Don’t) у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала шовкову сукню максі кольору вершкового масла, розроблену Джонатаном Андерсоном для Dior. Вбрання було без рукавів і мало видовжені складки та ефектну спідницю з низькою талією.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Лінія талії була розшита молочними квітковими аплікаціями. Поодинокі квіти були нашиті по всій довжині спідниці.

Аутфіт Пайк доповнила шаллю з драпуванням, яка прикрашала виріз горловини і спадала на її спину. Це додало луку елегантного акценту.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд зробила хвилясте укладання з боковим проділом, макіяж із бордовою помадою і коричневий манікюр. А ще вона використала лаконічні золоті прикраси.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Нагадаємо, на українській прем’єрі фільму «Ілюзія обману 3» побували Олена-Христина Лебідь, Амадор Лопес, Мішель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR та інші.

