У шовковій сукні-комбінації: Єва Лонгорія відвідала вечірку власного бренду, де наливала гостям текілу

Для заходу вона вибрала чарівний образ.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія запустила свою марку текіли та влаштувала вечірку-дегустацію, де сама готувала коктейлі на основі напою та наливала їх гостям. Вечірка відбувалася у Санта-Моніці.
Для вечірки вона обрала легку ніжно-персикову сукню-комбінацію із шовку. Вбрання було на тонких бретельках і мало V-подібне декольте, а доповнила зірка її лише лаконічними босоніжками в тон і безліччю прикрас на шиї та зап'ястях. Волосся акторка уклала в локони і зібрала в "мальвінку".
Також на своїй сторінці в Instagram Єва поділилася кількома кадрами з вечірки.
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