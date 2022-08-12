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У шовковій сукні-комбінації: Єва Лонгорія відвідала вечірку власного бренду, де наливала гостям текілу

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У шовковій сукні-комбінації: Єва Лонгорія відвідала вечірку власного бренду, де наливала гостям текілу

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Для заходу вона вибрала чарівний образ.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія запустила свою марку текіли та влаштувала вечірку-дегустацію, де сама готувала коктейлі на основі напою та наливала їх гостям. Вечірка відбувалася у Санта-Моніці.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Для вечірки вона обрала легку ніжно-персикову сукню-комбінацію із шовку. Вбрання було на тонких бретельках і мало V-подібне декольте, а доповнила зірка її лише лаконічними босоніжками в тон і безліччю прикрас на шиї та зап'ястях. Волосся акторка уклала в локони і зібрала в "мальвінку".

Також на своїй сторінці в Instagram Єва поділилася кількома кадрами з вечірки.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

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