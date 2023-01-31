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У шовковій сукні на бретельках: дочка Майкла Джексона на прем'єрі фільму Памели Андерсон

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
381
Час на прочитання
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У шовковій сукні на бретельках: дочка Майкла Джексона на прем'єрі фільму Памели Андерсон

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Завдяки відкритій сукні вона продемонструвала всі свої татуювання.

Єдина дочка Майкла Джексона, 24-річна модель та співачка Періс Джексон, відвідала захід у Лос-Анджелесі – презентацію документального фільму Памели Андерсон "Памела, історія кохання", який зняла компанія Netflix.

Періс Джексон / © Associated Press
Періс Джексон / Фото: Associated Press

Для своєї появи на публіці Періс одягла шовкову коричневу сукню на тонких бретельках. Вбрання було повністю однотонним, а прикрашав і доповнював його високий розріз збоку.

Образ Періс завершила легендарною сумкою Saddle у леопардовий принт від Dior, а також босоніжками на високих підборах у золотому відтінку. У вухах і на руках дівчина мала багато золотих прикрас, які добре поєднувалися з сукнею, а на обличчі у неї був макіяж з коричневою помадою на губах.

Періс Джексон / © Associated Press
Періс Джексон / Фото: Associated Press

Сама винуватиця заходу – 55-річна Памела Андерсон – також вийшла до фотографів. Зірка була у червоній сукні від Naeem Khan.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
381
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