У шовковій сукні: нова "Русалонька" Голлі Бейлі під прицілами папараці в Каліфорнії

Акторка та співачка обрала для свого виходу простий лук у білизняному стилі.
Ще в липні 2019 року стало відомо, що молода американська співачка Голлі Бейлі зіграє принцесу Аріель у майбутньому ремейку "Русалоньки". Однак поява дівчини в цій картині була сприйнята публікою неоднозначно, адже багато шанувальників казки виступили проти появи темношкірої акторки у цій ролі.
Тим не менш, на поводі у суспільства компанія Disney вирішила не йти і зовсім скоро ми побачимо гру Голлі – прем'єра фільму "Русалонька" запланована на травень 2023 року.
Під приціл папараці 22-річна дівчина потрапляє дуже рідко, але вчора, 11 жовтня, її помітили у Лос-Анджелесі. На акторці була лаконічна шовкова сукня коричневого відтінку, яку вона доповнила бежевими мюлями. Волосся Голлі було заплетене в довгі кіски, а ось шию прикрашало масивне кольє з діамантами. Яскравою плямою у цьому вечірньому луку стали також червоні манікюр та педикюр.
Перший тизер-трейлер ремейку вийшов 9 вересня цього року.
Також у фільмі з'являться Мелісса Маккарті, Джона Гавер-Кінг, Гав'єр Бардем, Давид Діггс, Джейкоб Трамбле та Аквафіна.
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