У шовковій сукні та з масивними прикрасами: Саріта Чоудгурі під прицілом папараці на зніманнях

56-річна акторка Саріта Чоудхурі, яка в серіалі "І просто так…" грає нову подругу Керрі Бредшоу — Сіму Патель, — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час роботи над новим епізодом.

Акторка була одягнена в приголомшливу шовкову сукню золотого відтінку, яка мала глибоке декольте, розріз і безліч драпувань.

Особливо ефектною в цьому вбранні була накидка на шиї, яка поєднувалася зі спідницею. Також образ доповнювала накидка на голові з такої ж тканини, що й сукня. Ще Саріта одягла масивні прикраси у вигляді намиста, а також золоті браслети-манжети. У золоті було виконано макіяж, а також вона взула золотаві босоніжки на високих платформах.

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

Для якого заходу акторка одягнеться в цей образ у серіалі, поки що невідомо, але нагадаємо, що також у яскравому і неординарному луку раніше ми вже бачили Сару Джессіку Паркер, Крістін Девіс, а також Ніколь Арі Паркер. Хто знає, можливо, у серіалі героїнь буде запрошено на Met Gala.

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