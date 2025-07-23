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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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30
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1 хв

У шовковій сукні від Nina Ricci: Ванесса Кірбі під прицілом папараці в Лос-Анджелесі

Вона обрала монохромний образ у стилі total black.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Акторка Ванесса Кірбі потрапила під приціл папараці. Зірку помітили в Лос-Анджелесі, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі».

Ванесса зараз вагітна своєю першою дитиною, тому одягла вільну сукню від Nina Ricci. Її вбрання було пошите з легкого чорного шовку і мало галтер.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Образ майбутня мама доповнила елегантним укладанням на один бік, окулярами від Givenchy та босоніжками на високих підборах від бренду Manolo Blahnik. В образі також були присутні прикраси від Cartier та невелика сумка Givenchy креативного дизайну з двома ручками. Вартість такої сумки 1750 доларів.

Сумка Ванесси Кірбі / © Getty Images

Сумка Ванесси Кірбі / © Getty Images

Шоу акторка відвідала, щоб розповісти про фільм «Фантастична 4: Перші кроки», у якому вона зіграла головну роль. Раніше в Лос-Анджелесі також відбулася презентація цього фільму, на яку зірка прийшла в блакитній сукні-сіточці від Givenchy.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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