- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
У шовковій сукні від Nina Ricci: Ванесса Кірбі під прицілом папараці в Лос-Анджелесі
Вона обрала монохромний образ у стилі total black.
Акторка Ванесса Кірбі потрапила під приціл папараці. Зірку помітили в Лос-Анджелесі, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі».
Ванесса зараз вагітна своєю першою дитиною, тому одягла вільну сукню від Nina Ricci. Її вбрання було пошите з легкого чорного шовку і мало галтер.
Образ майбутня мама доповнила елегантним укладанням на один бік, окулярами від Givenchy та босоніжками на високих підборах від бренду Manolo Blahnik. В образі також були присутні прикраси від Cartier та невелика сумка Givenchy креативного дизайну з двома ручками. Вартість такої сумки 1750 доларів.
Шоу акторка відвідала, щоб розповісти про фільм «Фантастична 4: Перші кроки», у якому вона зіграла головну роль. Раніше в Лос-Анджелесі також відбулася презентація цього фільму, на яку зірка прийшла в блакитній сукні-сіточці від Givenchy.