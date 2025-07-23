У шовковій сукні від Nina Ricci: Ванесса Кірбі під прицілом папараці в Лос-Анджелесі

Ванесса Кірбі / © Getty Images

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Акторка Ванесса Кірбі потрапила під приціл папараці. Зірку помітили в Лос-Анджелесі, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі».

Ванесса зараз вагітна своєю першою дитиною, тому одягла вільну сукню від Nina Ricci. Її вбрання було пошите з легкого чорного шовку і мало галтер.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Образ майбутня мама доповнила елегантним укладанням на один бік, окулярами від Givenchy та босоніжками на високих підборах від бренду Manolo Blahnik. В образі також були присутні прикраси від Cartier та невелика сумка Givenchy креативного дизайну з двома ручками. Вартість такої сумки 1750 доларів.

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Сумка Ванесси Кірбі / © Getty Images

Шоу акторка відвідала, щоб розповісти про фільм «Фантастична 4: Перші кроки», у якому вона зіграла головну роль. Раніше в Лос-Анджелесі також відбулася презентація цього фільму, на яку зірка прийшла в блакитній сукні-сіточці від Givenchy.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Getty Images Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press