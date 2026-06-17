У шовковій сукні з глибоким декольте: папараці заскочили Кортні Кардашян з чоловіком під час прогулянки

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / © Getty Images

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Кортні Кардашян разом зі своїм чоловіком Тревісом Баркером потрапила до об’єктивів папараці під час вечірньої прогулянки Нью-Йорком. Закохана пара, яка давно відома своєю прихильністю до готичної естетики та total black, вкотре продемонструвала ефектні луки в улюбленій темній палітрі.

Кортні зробила ставку на спокусливий образ, з’явившись у довгій чорній шовковій сукні-сорочці з атласним блиском. Вбрання мало глибоке декольте, адже верхні ґудзики вона розстебнула і виблискувала чорним бюстгальтером, і високий розріз, який відкривав ногу.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / © Getty Images

Образ Кардашян доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорним клатчем. Вона зробила рівне укладання з чубчиком і макіяж з бежевою помадою.

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Тревіс Баркер підтримав дружину аутфітом у своєму фірмовому рокерському стилі. Музикант одягнув темний костюм із декоративними накладними деталями на піджаку, білу сорочку, чорну краватку та масивні чорні шкіряні черевики. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Кортні Кардашян і Тревіс Баркер уже давно зарекомендували себе як одна з найстильніших зіркових пар Голлівуду. Після весілля у 2022 році вони регулярно обирають гармонійні образи у чорній кольоровій гамі, поєднуючи елементи гранжу, готики та сучасного мінімалізму.

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