У шовковій сукні з мереживом: Елізабет Олсен повторно одягнула своє старе вбрання

Елізабет Олсен / © Getty Images

Акторка Елізабет Олсен, молодша сестра близнючок Мері-Кейт і Ешлі Олсен, з’явилася на світському заході в Каліфорнії. Вона прийшла на галавечір із нагоди 25-річчя програми YES Scholars, що відбувся в приватному клубі.

Елізабет одягла чорну шовкову сукню довжиною міді від Rodarte з колекції осінь-зима 2022. Вбрання було прикрашене мереживними вставками на животі, декольте, а також мало мереживні рукави-ліхтарики. Це вбрання Олсен доповнила туфлями на підборах і зачіскою з розпущеним волоссям.

Елізабет Олсен 2025 року / © Getty Images

Це вбрання з мереживом у Елізабет — не новинка, адже раніше вона його вже одягала 2022 року на захід, організований американським тижневиком Variety на тему жіночої сили — Power of Women.

Елізабет Олсен 2022 року / © Associated Press

Акторка обожнює вбрання чорного кольору і часто їх одягає на різні заходи. Деякі з її ранніх цікавих луків ми зібрали для вас нижче.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Getty Images