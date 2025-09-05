ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У шовковій сукні з мереживом: Елізабет Олсен повторно одягнула своє старе вбрання

Зірка вирішила одягнути сукню, яка в її колекції вже давно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Getty Images

Акторка Елізабет Олсен, молодша сестра близнючок Мері-Кейт і Ешлі Олсен, з’явилася на світському заході в Каліфорнії. Вона прийшла на галавечір із нагоди 25-річчя програми YES Scholars, що відбувся в приватному клубі.

Елізабет одягла чорну шовкову сукню довжиною міді від Rodarte з колекції осінь-зима 2022. Вбрання було прикрашене мереживними вставками на животі, декольте, а також мало мереживні рукави-ліхтарики. Це вбрання Олсен доповнила туфлями на підборах і зачіскою з розпущеним волоссям.

Елізабет Олсен 2025 року / © Getty Images

Елізабет Олсен 2025 року / © Getty Images

Це вбрання з мереживом у Елізабет — не новинка, адже раніше вона його вже одягала 2022 року на захід, організований американським тижневиком Variety на тему жіночої сили — Power of Women.

Елізабет Олсен 2022 року / © Associated Press

Елізабет Олсен 2022 року / © Associated Press

Акторка обожнює вбрання чорного кольору і часто їх одягає на різні заходи. Деякі з її ранніх цікавих луків ми зібрали для вас нижче.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Getty Images

Елізабет Олсен / © Getty Images

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie