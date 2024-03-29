У шовковій сукні з пишним декольте: Розі Гантінгтон-Вайтлі влаштувала фотосесію на ліжку в готелі

Зараз модель із бойфрендом відпочиває у Європі.
36-річна супермодель та колишня "ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі разом із бойфрендом – актором Джейсоном Стейтемом – відпочиває в Італії. Пара проводить відпустку в регіоні Умбрія, звідки вони вже показували гарні фото.
Розі та Джейсон встигли відвідати фермерський будинок, покататися верхи на конях і велосипедах, відвідати кілька красивих ресторанів, погуляти на природі і поніжитися на сонці.
Насамкінець модель вирішила влаштувати собі імпровізовану фотосесію в номері готелю, на ліжку. Вона була одягнена в шовкову білу сукню, яка ефектно підкреслила її пишне декольте. Гарний образ Розі доповнювали макіяж у теплих відтінках та прикраси від Tiffany & Co. — підвіска, сережки, браслети та кільця.
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Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на показі Valentino. Перед камерами фотографів модель позувала в сірому вкороченому пуловері, продемонструвавши свій плоский живіт, і сірій спідниці міді з дуже пікантним розрізом із трьома метеликами. Також вона взула білі човники від Valentino, а в руках тримала блакитний клатч зі шкіри також від цього бренду.
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