У шовковій сукні з розкішною аплікацією: Мілла Йовович відвідала з чоловіком галавечір amfAR у Венеції

Зірка прийшла на захід у дуже гламурній сукні та аксесуарах.
Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович відвідала 3 вересня благодійний захід amfAR Gala Venezia 2023, організований у межах 80-го Венеційського кінофестивалю.
Традиційна галавечеря amfAR, присвячена збору коштів на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом і Мілла відвідує його щорічно.
Цього разу зірка одягла розкішну шовкову сукню зі шлейфом і на одне плече, яка також мала аплікацію у вигляді великих квітів, виконану бісером і лелітками.
На талії сукня мала невелике драпування, а на плечі гламурний бант. Образ зірка доповнила мокрим укладанням, клатчем, яскравим макіяжем, а також діамантовими прикрасами – сережками-кільцями та браслетом на зап'ясті.
На благодійний галавечір акторка прийшла зі своїм чоловіком Полом Андерсоном.
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