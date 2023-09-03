У шовковій сукні з розкішною аплікацією: Мілла Йовович відвідала з чоловіком галавечір amfAR у Венеції

Зірка прийшла на захід у дуже гламурній сукні та аксесуарах.

Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович відвідала 3 вересня благодійний захід amfAR Gala Venezia 2023, організований у межах 80-го Венеційського кінофестивалю.

Традиційна галавечеря amfAR, присвячена збору коштів на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом і Мілла відвідує його щорічно.

Цього разу зірка одягла розкішну шовкову сукню зі шлейфом і на одне плече, яка також мала аплікацію у вигляді великих квітів, виконану бісером і лелітками.

Мілла Йовович / Фото: Associated Press

На талії сукня мала невелике драпування, а на плечі гламурний бант. Образ зірка доповнила мокрим укладанням, клатчем, яскравим макіяжем, а також діамантовими прикрасами – сережками-кільцями та браслетом на зап'ясті.

Мілла Йовович / Фото: Associated Press

На благодійний галавечір акторка прийшла зі своїм чоловіком Полом Андерсоном.

Мілла Йовович та Пол Андерсон / Фото: Associated Press

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