Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У шовковій сукні з розрізом: Аліна Байкова на благодійному заході у Венеції

Дата публікації
Перегляди
5878
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У шовковій сукні з розрізом: Аліна Байкова на благодійному заході у Венеції

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Вбрання знаменитості було виконане у насиченому відтінку.

Українська супермодель Аліна Байкова після відвідування прем'єри документального фільму американського режисера Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні" вирушила на благодійний захід AmfAR, який також проводився в межах 79-го Венеційського кінофестивалю.

Аліна одягла елегантну шовкову сукню від Pinko з довгими рукавами та глибоким V-подібним декольте. Вбрання також прикрашав високий розріз, що відкривав ногу, "гострі" плечі та драпування.

Доповнили цей вечірній образ моделі клатч, слінгбеки від Poesie Veneziane в тон вбрання, лаконічні діамантові сережки, кафи та макіяж з акцентом на оригінальній помаді фіолетового відтінку.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

До речі, це не перший лук від цього бренду, в якому дівчина з'являється на публіці. Також Аліна продемонструвала розкішний образ у червоній сукні з розрізом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація