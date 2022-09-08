У шовковій сукні з розрізом: Аліна Байкова на благодійному заході у Венеції

Українська супермодель Аліна Байкова після відвідування прем'єри документального фільму американського режисера Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні" вирушила на благодійний захід AmfAR, який також проводився в межах 79-го Венеційського кінофестивалю.

Аліна одягла елегантну шовкову сукню від Pinko з довгими рукавами та глибоким V-подібним декольте. Вбрання також прикрашав високий розріз, що відкривав ногу, "гострі" плечі та драпування.

Доповнили цей вечірній образ моделі клатч, слінгбеки від Poesie Veneziane в тон вбрання, лаконічні діамантові сережки, кафи та макіяж з акцентом на оригінальній помаді фіолетового відтінку.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

До речі, це не перший лук від цього бренду, в якому дівчина з'являється на публіці. Також Аліна продемонструвала розкішний образ у червоній сукні з розрізом.

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