У шовковій сукні з розрізом до стегна: британська акторка на прем'єрі історичного трилера "Гамбіт королеви"

Шарлотта Кірк відвідала прем'єру фільму "Гамбіт королеви", яка відбулася у межах кінофестивалю Tribeca 2024 у Нью-Йорку.

Зірка позувала перед фотокамерами у шовковій золотистій сукні з високим розрізом до стегна. Вбрання на талії і бретельках було розшите бісером у колір.

Шарлотта Кірк / Фото: Associated Press

Лук Кірк доповнила кремовими босоніжками на шпильках, золотими сережками-ланцюжками і масивним бронзовим браслетом, з'єднаним ланцюжком із каблучкою. Хвилясте укладання і макіяж із чорними стрілками і червоною помадою завершили аутфіт Шарлотти.

Шарлотта Кірк / Фото: Associated Press

На презентації стрічки "Гамбіт королеви" побувала також акторка Аріель Рейсін, яка була одягнена у шкіряні мінішорти і прозорий топ.

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