- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
У шовковій сукні з великою квіткою маку: Флоренс П’ю сяяла у вишуканому образі за заході
Акторка з’явилася на заході компанії Netflix, що проводився у Нью-Йорку на Менгеттені.
Флоренс П’ю постала на перед камерами у вишуканій шовковій сукні перлинного відтінку.
Вбрання акторки було від бренду Simone Rocha і мало довгі пишні рукави та спідницю до підлоги. Головною прикрасою сукні стала величезна квітка маку рожевого відтінку на довгому зеленому стеблі.
Образ акторка доповнила високою зачіскою, вишуканим макіяжем і сережками з діамантами. Також цікавим акцентом образу була і сумка на ремінці у вигляді великої перлини.
Захід Netflix Флоренс П’ю відвідала, щоб презентувати серіал «На схід від Едему» Зої Казан. Він адаптований за однойменним романом Джона Стейнбека 1952 року.
Також захід відвідала акторка Дженніфер Лопес в образі від легендарного Jean Paul Gaultier з жакетом та спідницею.