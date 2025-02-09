У шовковому халаті кольору айворі: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поділилася новим селфі

Волонтерка показала, який вигляд має зранку.
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь в Instagram Stories опублікувала ранкове селфі, зроблене у дзеркалі ванної кімнати.
На ньому дівчина постала у шовковому халаті кольору айворі і з романтичною зачіскою з локонами.
Інна побажала підспиникам доброго ранку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інна Бєлєнь і її колишній хлопець Олександр Терен розірвали стосунки. Після оголошення цієї новини між ними відбувся публічний скандал.
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