У шовковому халаті з мереживом: порноакторка-трансгендер похизувалася величезними грудьми

Брітні Кейд потішила фоловерів пікантним знімком.
Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд продемонструвала в Instagram свій спокусливий аутфіт.
Вона позувала перед фотокамерою у чорному шовковому халаті з мереживом. Бріт спустила його з плечей і похизувалася своїм величезним і сексуальним бюстом, від якого важко відвести погляд.
У Кейд була зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий леопардовий манікюр. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді її ім'я.
Нагадаємо, Брітні Кейд прийшла на вечірку у синій мініспідниці з рюшами і синьому ліфі-бандо з кільцем.
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