У шовковому комбінезоні та пальті у принт: акторка нового "Сексу і міста" на зніманнях другого сезону

У цій сцені героїня просто йшла вулицею і розмовляла телефоном.

56-річна акторка Саріта Чоудхурі, яка в серіалі "І просто так…" грає нову подругу Керрі Бредшоу — Сіму Патель — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Саріта Чоудхурі / Фото: Getty Images

Акторка знімалася в черговому епізоді сиквела "Сексу і міста" у Верхньому Вест-Сайді. На Саріті того дня було вбрання, виконане у відтінку капучіно: шовковий комбінезон від Valentino із золотим поясом, коричневі босоніжки та легкий плащ у принт, що нагадує жираф'ячий.

Образ зірка доповнила сумкою Hermès, масивними прикрасами, гарним укладанням та макіяжем.

Саріта Чоудхурі / Фото: Getty Images

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