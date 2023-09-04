У шовковому костюмі з квіткою: 88-річна Софі Лорен відвідала модний показ Armani

У межах 80-го Венеційського кінофестивалю 89-річний італійський модельєр Джорджо Армані презентував розкішну колекцію у Венеції. Захід під назвою One Night Only відвідало безліч зірок та друзів бренду.

Однією з тих, хто був помічений на цьому модному заході, була і італійська суперзірка Софі Лорен.

88-річна акторка відвідала модний показ у елегантному сірому шовковому костюмі, звичайно ж від бренду Armani. Вбрання складалося з приталеного класичного жакета на одному ґудзику, штанів і топу. Доповнили образ зірки чорні туфлі, об'ємне укладання, макіяж та величезна брошка у вигляді квітки.

Також культова акторка одягла діамантові сережки та кольє, в центрі якого красувався великий смарагд.

Софі Лорен, Роберта Армані, Едоардо Понті та Саша Александр / Фото: Getty Images

Захід минув на гігантському Арсеналі, який колись використовувався для будівництва дерев'яних військових кораблів знаменитого венеційського флоту.

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