У шовковому топі та спідниці-тюльпані: Кейт Гадсон прийшла на показ Armani з коханим

Акторка Кейт Гадсон прилетіла зі США до Парижа, щоб відвідати Тиждень високої моди. Вона з'явилася серед гостей показу кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Giorgio Armani.

Для заходу Кейт одягла шовковий костюм, що складався з кроптопу без бретельок і спідниці-тюльпана до кісточок. У вбрання також був абстрактний принт, а у спідниці одна велика кишеня спереду.

Лук акторка доповнила високою зачіскою, макіяжем з акцентом на очах, та великими сережками. Ще Кейт взула чорні босоніжки на підборах, зробила червоний педикюр та блакитний манікюр.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Компанію їй на заході склав коханий – Денні Фудзікава – засновник звукозаписної компанії Lightwave Records. Чоловік одягнув білий фактурний костюм, білу футболку та світло-сірі мокасини.

Кейт Гадсон і Денні Фудзікава / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара мешкає разом та виховує спільну трирічну доньку Рані.

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