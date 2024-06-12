У шовковому топі та спідниці з принтом "зебра": Розі Гантінгтон-Вайтлі на показі Jacquemus в Італії

Французький бренд Jacquemus святкує 15-річчя і тому провів вечірку-круїз, куди запросив своїх муз та друзів. Також захід супроводжувався презентацією нової колекції Jacquemus осінь-зима 2024-2025 на острові Капрі в Італії.

Запросив до Італії Сімон Порт Жакмюс співачку Дуа Ліпу, акторку Гвінет Пелтроу, моделей Розі Гантінгтон-Вайтлі, Летицію Касту, Тіну Кунакі та учасницю південнокорейської попгурту BLACKPINK Дженні – знатну модницю.

Дружина Джейсона Стейтема Розі Гантінгтон-Вайтлі одягла на захід Сімона Порта вбрання у чорно-білому кольорі — вона поєднала шовковий однотонний топ і спідницю-олівець у принт "зебра". Також на Розі були лаконічні босоніжки з ремінцями, сонцезахисні окуляри та клатч із чорної шкіри в руках. Завершували образ золоті прикраси.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

На сторінці у Instagram Розі показала кілька фото з заходу та як вона позувала на яхті.

А ось деякі милі кадри із заходу вона показала у Instagram Stories.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Окрім такого грандіозного ювілею як 15-річчя бренду, у Сімона Порта Жакмюса зовсім нещодавно відбулася ще одна радісна подія — він уперше став батьком – і одразу двох немовлят – хлопчика та дівчинки.

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