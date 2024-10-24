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В шовковому вбранні і з червоною помадою: Аманда Сейфрід у стильному луку з'явилася на вулицях Нью-Йорка

В шовковому вбранні і з червоною помадою: Аманда Сейфрід у стильному луку з'явилася на вулицях Нью-Йорка

В шовковому вбранні і з червоною помадою: Аманда Сейфрід у стильному луку з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

38-річна акторка в образі total black зібралася на захід.

Аманда Сейфрід потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли поспішала на один із заходів. Акторка мала чудовий вигляд.

Вона була одягнена в шовкове чорне вбрання, яке складалося з широких вкорочених штанів і подовженої сорочки без рукавів, оздобленої внизу прозорою вставкою з чорними квітковими паєтками і білим бісером.

Аманда Сейфрід / © Getty Images
Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Аутфіт Сейфрід доповнила чорними ботильйонами з написом бренду Chanel на стійких підборах, а також блискучою сумочкою лавандового відтінку. В Аманди було ідеально рівне укладання і макіяж з чорними стрілками та червоною помадою. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками, а руку – золотою каблучкою.

Нагадаємо, Аманда Сейфрід продемонструвала аутфіт у блакитному пальті з округленим коміром, чорному світшоті в рубчик і трикотажній чорній мініспідниці.

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