У шовковому вбранні, прикрашеному трояндами: Ума Турман відвідала спектакль у Нью-Йорку

Ума Турман / © Associated Press

Реклама

54-річна Ума Турман відвідала прем’єру мюзиклу «Доброї ночі та удачі». Захід відбувся в Нью-Йорку на Бродвеї у театрі Winter Garden у четвер. Зіркові гості з’явилися на червоній доріжці зокрема й через те, що у мюзиклі грає легендарний актор Джордж Клуні.

Ума Турман / © Associated Press

Прийшла підтримати колегу Ума у вбранні перлинного кольору. На акторці була довга шовкова спідниця зі складками, яку вона носила в поєднанні з блузою. Горловину її вбрання прикрашали дві квітки з тканини.

Образ акторка доповнила лаконічними туфлями на підборах, діамантовими сережками та ніжним макіяжем. Волосся вона зібрала в пучок.

Реклама

Розуму Турман / © Associated Press

Також цей захід відвідала Дженніфер Лопес зі своєю дочкою Еммою. Суперзірка обрала для заходу оксамитову сукню від бренду Saiid Kobeisy, яку носила з накидкою.

Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images