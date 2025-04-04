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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

У шовковому вбранні, прикрашеному трояндами: Ума Турман відвідала спектакль у Нью-Йорку

Акторка — рідкісна гостя на світських заходах, тому її поява на публіці привернула багато уваги.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

54-річна Ума Турман відвідала прем’єру мюзиклу «Доброї ночі та удачі». Захід відбувся в Нью-Йорку на Бродвеї у театрі Winter Garden у четвер. Зіркові гості з’явилися на червоній доріжці зокрема й через те, що у мюзиклі грає легендарний актор Джордж Клуні.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Прийшла підтримати колегу Ума у вбранні перлинного кольору. На акторці була довга шовкова спідниця зі складками, яку вона носила в поєднанні з блузою. Горловину її вбрання прикрашали дві квітки з тканини.

Образ акторка доповнила лаконічними туфлями на підборах, діамантовими сережками та ніжним макіяжем. Волосся вона зібрала в пучок.

Розуму Турман / © Associated Press

Розуму Турман / © Associated Press

Також цей захід відвідала Дженніфер Лопес зі своєю дочкою Еммою. Суперзірка обрала для заходу оксамитову сукню від бренду Saiid Kobeisy, яку носила з накидкою.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
207
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