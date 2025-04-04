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- Шоу-бізнес
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У шовковому вбранні, прикрашеному трояндами: Ума Турман відвідала спектакль у Нью-Йорку
Акторка — рідкісна гостя на світських заходах, тому її поява на публіці привернула багато уваги.
54-річна Ума Турман відвідала прем’єру мюзиклу «Доброї ночі та удачі». Захід відбувся в Нью-Йорку на Бродвеї у театрі Winter Garden у четвер. Зіркові гості з’явилися на червоній доріжці зокрема й через те, що у мюзиклі грає легендарний актор Джордж Клуні.
Прийшла підтримати колегу Ума у вбранні перлинного кольору. На акторці була довга шовкова спідниця зі складками, яку вона носила в поєднанні з блузою. Горловину її вбрання прикрашали дві квітки з тканини.
Образ акторка доповнила лаконічними туфлями на підборах, діамантовими сережками та ніжним макіяжем. Волосся вона зібрала в пучок.
Також цей захід відвідала Дженніфер Лопес зі своєю дочкою Еммою. Суперзірка обрала для заходу оксамитову сукню від бренду Saiid Kobeisy, яку носила з накидкою.