У шовковому вбранні з листям: Ума Турман на прем'єрі фільму "Стара гвардія 2"
Вже в липні з голлівудською зіркою виходить бойовик, тому вона та її колежанки відвідали захід присвячений цій роботі.
Ума Турман вийшла на фотокол у Лос-Анджелесі, щоб презентувати публіці фільм «Стара гвардія 2», у якому вона зіграла. Акторка позувала перед фотографами у шовковому ансамблі ніжно-кремового відтінку, який був виконаний у східному стилі.
Вбрання включало топ з коміром-стійкою в принт листя і довгу спідницю з асиметричним подолом, яка теж була прикрашена таким же малюнком, але в нижній частині. Замість підборів Ума вирішила одягти в’єтнамки з невеликими пряжками. Образ зірки доповнили зачіска із зібраним волоссям, лаконічний макіяж, кілька прикрас із діамантами.
Також цей захід відвідали і колежанки Турман — акторки Кікі Лейн, яка одягла сукню зі шлейфом, та Шарліз Терон, яка вкрала всю увагу публіки зухвалим прозорим кетсьютом-сіткою від Givenchy.