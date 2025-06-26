У шовковому вбранні з листям: Ума Турман на прем'єрі фільму "Стара гвардія 2"

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман вийшла на фотокол у Лос-Анджелесі, щоб презентувати публіці фільм «Стара гвардія 2», у якому вона зіграла. Акторка позувала перед фотографами у шовковому ансамблі ніжно-кремового відтінку, який був виконаний у східному стилі.

Вбрання включало топ з коміром-стійкою в принт листя і довгу спідницю з асиметричним подолом, яка теж була прикрашена таким же малюнком, але в нижній частині. Замість підборів Ума вирішила одягти в’єтнамки з невеликими пряжками. Образ зірки доповнили зачіска із зібраним волоссям, лаконічний макіяж, кілька прикрас із діамантами.

Ума Турман / © Associated Press

Також цей захід відвідали і колежанки Турман — акторки Кікі Лейн, яка одягла сукню зі шлейфом, та Шарліз Терон, яка вкрала всю увагу публіки зухвалим прозорим кетсьютом-сіткою від Givenchy.

Шарліз Терон, Ума Турман, Кікі Лейн / © Associated Press