Шоу-бізнес
2824
1 хв

У шовковому вбранні з листям: Ума Турман на прем'єрі фільму "Стара гвардія 2"

Вже в липні з голлівудською зіркою виходить бойовик, тому вона та її колежанки відвідали захід присвячений цій роботі.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман вийшла на фотокол у Лос-Анджелесі, щоб презентувати публіці фільм «Стара гвардія 2», у якому вона зіграла. Акторка позувала перед фотографами у шовковому ансамблі ніжно-кремового відтінку, який був виконаний у східному стилі.

Вбрання включало топ з коміром-стійкою в принт листя і довгу спідницю з асиметричним подолом, яка теж була прикрашена таким же малюнком, але в нижній частині. Замість підборів Ума вирішила одягти в’єтнамки з невеликими пряжками. Образ зірки доповнили зачіска із зібраним волоссям, лаконічний макіяж, кілька прикрас із діамантами.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Також цей захід відвідали і колежанки Турман — акторки Кікі Лейн, яка одягла сукню зі шлейфом, та Шарліз Терон, яка вкрала всю увагу публіки зухвалим прозорим кетсьютом-сіткою від Givenchy.

Шарліз Терон, Ума Турман, Кікі Лейн / © Associated Press

Шарліз Терон, Ума Турман, Кікі Лейн / © Associated Press

