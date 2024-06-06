У шовку та пір'ї: модельєрка Вера Вонг одягла вбрання з глибоким декольте на захід

Вона відвідала церемонію вручення премії Fragrance Foundation Awards, яка відбулася у Театрі Девіда Г. Коха, у Нью-Йорку.

Королева весільної моди – модельєрка Вера Вонг – знову здивувала вибором сукні, оскільки з'явилася у довгому вбранні з дуже глибоким декольте.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Її сукня була двоколірною і являла собою довге жовте вбрання з шовку, яке доповнював чорний топ-бандо. Також на спідниці її сукню прикрашало об'ємне і довге пір'я, яке теж було жовтого кольору.

Вечірній образ 74-річна жінка доповнила довгим волоссям, білим манікюром та макіяжем, у якому зовсім не було акцентів — вона лише завдала тону і трохи підкреслила очі тінями.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

На деяких фотографіях Вонг позувала також у сонцезахисних окулярах із чорними лінзами.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала ровесниця Вонг - модель та акторка Крісті Брінклі. Їй цього року виповнилося 70 років. На церемонії вона сяяла у чорно-білому вбранні та з яскравим макіяжем.

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

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