У схожих луках: стильні Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц на модному показі

Пара відвідала показ Burberry під час Тижня моди в Лондоні. Вони обрали схожі луки для виходу у світ. Бруклін одягнув костюм від Burberry та чорні кеди, а Нікола була в широких таких самих штанях, як у чоловіка, та в короткій шкіряній куртці, а під пахвою тримала шкіряний клатч.

Місіс Пельтц-Бекхем зібрала своє каштанове волосся шпилькою, зробила гарний макіяж у теплих відтінках і одягла одну сережку у вухо. Пара позувала в обіймах перед камерами фотографів.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Нагадаємо, показ модного бренду Burberry також відвідала грецька принцеса Марія-Олімпія.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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