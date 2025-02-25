У схожих луках: стильні Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц на модному показі

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц стали гостями Лондонського тижня моди.
Пара відвідала показ Burberry під час Тижня моди в Лондоні. Вони обрали схожі луки для виходу у світ. Бруклін одягнув костюм від Burberry та чорні кеди, а Нікола була в широких таких самих штанях, як у чоловіка, та в короткій шкіряній куртці, а під пахвою тримала шкіряний клатч.
Місіс Пельтц-Бекхем зібрала своє каштанове волосся шпилькою, зробила гарний макіяж у теплих відтінках і одягла одну сережку у вухо. Пара позувала в обіймах перед камерами фотографів.
Нагадаємо, показ модного бренду Burberry також відвідала грецька принцеса Марія-Олімпія.
Читайте також:
- Повторив знаменитий образ батька: Бруклін Бекхем за руку з дружиною Ніколою потрапив під приціл папараці
- Вона у строкатому бікіні, він – у рожевих шортах: Нікола Пельтц показала, як відпочила з чоловіком Брукліном Бекхемом
- Запалили під старий хіт: Вікторія Бекхем опублікувала кумедне відео зі своєю невісткою