У штанах-карго та плащі: Ірина Шейк сходила на модний показ

У штанах-карго та плащі: Ірина Шейк сходила на модний показ

36-річна модель Ірина Шейк разом із колегами відвідала модне шоу Michael Kors у Нью-Йорку.

Ірину сфотографували папараці, коли зірка прямувала на показ в рамках NYFW у вівторок, 15 лютого. Шейк була одягнена у темно-зелені широкі штани-карго, трикотажну кофту в рубчик, довгий плащ кольору мокрий асфальт, і взута в гумові чоботи.

В руках модель несла склянку з кавою, її волосся було зібрано в пучок, Ірина слухала музику в навушниках і була в чорних сонцезахисних окулярах. Також на шиї модель мала тонку золоту підвіску.

Ірина Шейк / Getty Images

На показ Michael Kors також приїхали моделі Емілі Ратаковскі та Джіджі Хадід, а також акторка Блейк Лайвлі.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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